Леонид Ярмольник назвал себя обделенным актером: «Так мало работал с Гайдаем!»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 2 323

Леонид Ярмольник назвал себя обделенным актером: Так мало работал с Гайдаем

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov; 5-tv.ru

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На вечере памяти легендарного режиссера артист признался, что всегда завидовал его любимчикам. В частности, Дмитрию Харатьяну.

Леонид Ярмольник обижен на свою актерскую судьбу — он не вошел в число главных звезд фильмов покойного режиссера Леонида Гайдая. Работы мастера, полагает артист, нетленны. Столетие гения комедии отмечается всей страной неслучайно. По словам Ярмольника, по пути из Петербурга в Москву, где в Доме кино прошел вечер памяти Гайдая «Бамбарбия Киргуду», он увидел нечто невероятное. Весь поезд смотрел «Бриллиантовую руку» и заливался хохотом. И эта любовь к картинам мастера, похоже, не иссякнет еще очень долго.

«В моей биографии, а я уже тоже не первой свежести, я помню только одно столетие, которое отмечала вся страна — это столетие Ленина. Я клянусь вам! Ну кто еще?! Я прав абсолютно! Все остальное — местечковые праздники. Что удивительно: в отличие от Гайдая, он (Ленин) поставил только одно документальное комедийное кино… Мы его до сих пор досматриваем», — рассмешил зал Ярмольник.

В студенческие годы актер с сокурсником Александром Абдуловым на пару пытался поймать удачу за хвост в павильонах «Мосфильма», где работал, в том числе, Гайдай. Молодые актеры перелезали через забор киностудии, заглядывали в каждую дверь и просили нанять их. По три-четыре раза в день наглецов прогоняли вон. Но они свое взяли позже — оба стали знаменитыми артистами.

Однако в отличие от некоторых коллег, Ярмольник так и не получил большой роли у Гайдая — а он ею просто грезил. На вечере памяти в Доме кино, который вел Дмитрий Харатьян, Леонид Исаакович не упускал момента для очередной колкости, а однажды прямо сказал: «Я тебе всю жизнь завидую!». Харатьян, как известно, сыграл главного персонажа в ленте «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Ярмольнику же достались четыре выпуска киножурнала «Фитиль»…

 

Леонид ГайдайНародный артист СССР, режиссер и сценарист Леонид Гайдай. Ковтун Анатолий / ТАСС

«Я умолял его, я на коленях стоял. Я мечтал сыграть Хлестакова. Я был настолько нескромен, насколько нагл, и у меня были пробы. Но утвердили не меня, утвердили Сережу Мигицко», — вспоминал он.

Как отметил Ярмольник, а перед ним еще один претендент на место Мигицко в фильме «Инкогнито из Петербурга» (По мотивам пьесы Гоголя «Ревизор». — Прим. ред.) Евгений Герасимов, работа оказалась не лучшей в списке проектов Гайдая. Примечательно, оба заявили, что сыграли бы лучше! Много лет спустя при встрече с режиссером Ярмольник припоминал ему обиду и говорил, мол, взяли бы меня… Тот лишь смеялся в ответ.

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«Бывает публичная исповедь, бывает публичное заявление, а у меня публичная обида. Я очень переживаю по сей день, что так мало работал с Гайдаем. Я в этом смысле считаю себя обделенным человеком», — признался актер.

Леонид Ярмольник в своем выступлении назвал покойного мастера «самым любимым режиссером на белом свете». В России, как минимум, это так безо всяких сомнений, добавил он. Как отметил артист, в этой стране Леонид Гайдай — не единственный знаменитый комедиограф, но он «однозначно победитель». Актер уверен, что ленты легендарного режиссера останутся актуальными на века.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дмитрий Харатьян рассказал, как Гайдая хотели отчислить из ВГИКа за двойку по актерскому мастерству.

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