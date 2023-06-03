Американское издание The Washington Post раскрыло подробности атаки ДРГ на Шебекино

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 304 0

WP: переданный США и Польшей транспорт применялся для диверсии в Белгородской области

Американское издание The Washington Post раскрыло подробности атаки ДРГ на Шебекино

Фото: 5-tv.ru

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В нападении украинских боевиков на российскую территорию нашли американский след.

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), совершившая попытку прорыва в Белгородскую область 22 мая, применяла поставленное Западом вооружение. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

В материале говорится, что три броневика с противоминной защитой MRAP, на которых боевики вторглись в Россию, были ввезены из США, а четвертый — из Польши.

Кроме того, диверсанты были вооружены винтовками бельгийского и чешского производства и по меньшей мере одним шведским противотанковым гранатометом AT-4, который есть на вооружении армий США и других стран Запада, отмечает издание.

Двадцать второго мая после многочасового обстрела из артиллерии и РСЗО на территорию Белгородской области зашла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Для ее ликвидации была объявлена контртеррористическая операция (КТО) с привлечением подразделений ФСБ, Росгвардии и Вооруженных сил РФ. В ходе боестолкновений были уничтожены около 70 диверсантов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Остатки боевиков были отброшены на территорию Украины.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Госдепе усомнились в «объективности» информации о том, что боевики ДРГ использовали для нападения на российскую территорию поставленное американцами оружие.

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Американское издание The Washington Post раскрыло подробности атаки ДРГ на Шебекино

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