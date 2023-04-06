После 60 лет нужно наслаждаться жизнью и не бояться говорить о матке, считает знаменитость.

Телеведущая Роза Сябитова возмущена тем, что люди не хотят слушать подробности ее интимной жизни. В своем личном блоге она призналась, что нет ничего постыдного в том, чтобы рассказать о сексе или, например, климаксе.

По ее мнению, каждая женщина сталкивается с родами, менструальным циклом или менопаузой. Так почему же это должно быть под запретом в современном обществе?

«Люди! Мы в древнем Чосоне? Откуда такая дремучесть в век высоких технологий?» — поразилась Сябитова.

61-летняя ведущая считает, что умалчивать о процессах в женском теле в наше время просто непозволительно. Более того, ни одной женщине не должно быть стыдно за разговоры о своем организме, сексе или матке.

«Это не наша вина! Жить без матки — это не преступление! А злопыхатели и ханжи, пусть завидуют, как мы продолжаем наслаждаться жизнью», — сказала знаменитость.

Несколько лет назад телесвахе сделали операцию по удалению опухоли в матке, после которой она призналась, что отказалась от секса. Однако буквально в феврале этого года Роза Сябитова все-таки возобновила свою сексуальную жизнь и проводит ночи с близким другом по договоренности.

Вообще, многие поклонницы женщины любят ее за откровенность, однако большинство россиян все же негативно относятся к рассказам Розы об интимной жизни. Знаменитость не переживает по этому поводу и продолжает делиться подробностями своих похождений.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Сябитова призналась в интиме с давним другом.