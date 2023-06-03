Rammstein оказались на грани распада из-за секс-скандала с Линдеманном

Участники группы недовольны аморальным поведением фронтмена, который втянул их в «грязную историю».

Немецкая метал-группа Rammstein оказалась на грани распада из-за скандала вокруг ее солиста Тилля Линдеманна, которого на днях обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Bild.

По данным газеты, другие участники коллектива крайне недовольны поведением Линдеманна и той «грязной историей», в которую он втянул группу. Ведь, несмотря на экстравагантный сценический образ, все музыканты Rammstein — добропорядочные семьянины.

Также издание пишет, что атмосфера в группе из-за выходок Линдеманна накалялась последние несколько лет, и участники уже обсуждали планы распустить команду. Пока никто из музыкантов публично не прокомментировал ситуацию и настроение в группе.

Скандал вокруг Линдеманна разразился после обвинений в его адрес фанатки из Ирландии. Девушка заявила, что 60-летний певец домогался ее после концерта в Вильнюсе. Однако позднее она призналась, что Линдеманн ее не трогал.

После этого журналисты из Süddeutsche Zeitung и NDR провели свое расследование, в ходе которого выяснилось, что среди поклонниц Rammstein отбирали девушек для секса с солистом. Их якобы приглашали на закрытую вечеринку после концерта, условием входа на которую было согласие на половой акт. Более того, СМИ сообщили о двух фанатках 21 и 22 лет, у которых, по их словам, был секс с Линдеманном, на который они не давали согласия.

Скандал уже ударил по репутации вокалиста Rammstein. Сообщается, что с Линдеманном прекратило сотрудничество книгоиздательство Kiepenheuer& Witsch.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-президента США Дональда Трампа признали виновным в попытке изнасилования журналистки и писательницы Джин Кэрролл в 90-е.