Оранжевый уровень опасности объявили в Московском регионе из-за портящейся погоды

|
Полина Долгова
Полина Долгова 25 0

Заморозки ожидаются уже ближайшим вечером, сообщают синоптики.

Оранжевый уровень опасности объявили в Московском регионе из-за портящейся погоды

Фото: www.globallookpress.com / Jaap Arriens

Читайте нас в: Дзен Новости

Оранжевый уровень погодной опасности объявили синоптики в Московском регионе. Эксперты прогнозируют заморозки в ночь на 5 июня. В этот же цвет окрашена и территория Подмосковья на колористической шкале погодных предупреждений на ближайшие 24 часа, сообщается на сайте Гидрометцентра.

По шкале этот уровень считается предпоследним. Он говорит о том, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Заморозки могут отмечаться в интервале с 23:00 4 июня до 05:00 5 июня.

Помимо этого, сотрудники Гидрометцентра отметили, что в отдельных районах Московской, Ярославской, Калужской, Владимирской областей в ночные и утренние часы буду заморозки от 0 до -2 градусов.

Однако минувшей ночью холод не дошел до столицы. Самая минимальная температура была в Волоколамске +1,6 градуса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Воронеже из-за ливня рухнула подпорная стена у исторического Каменного моста.

+5° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.88
-0.09 87.10
0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:48
Травма, из-за которой мог лишиться жизни и карьеры: трагедия Брюса Дерна
11:30
Оранжевый уровень опасности объявили в Московском регионе из-за портящейся погоды
11:12
Сильно похожа на бывшую: сын Муравьевой женился на молодой копии экс-супруги
11:01
Гладков: ВСУ ночью обстреляли два района Белгородской области
10:57
Верующие собрались у храма Христа Спасителя для поклонения «Троице»
10:45
По методичкам исламистов: Запад разочаровался в Киеве после атаки БПЛА на Москву

Сейчас читают

Наша Таня громко плачет: 5 причин полюбить жену Петросяна
«Фантастика»: Авербух и Арзамасова трогательно рассказали о знакомстве сына с их питомцами
Резкий маневр китайского корабля против эсминца США близ Тайваня попал на видео
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео