Оранжевый уровень опасности объявили в Московском регионе из-за портящейся погоды

Оранжевый уровень погодной опасности объявили синоптики в Московском регионе. Эксперты прогнозируют заморозки в ночь на 5 июня. В этот же цвет окрашена и территория Подмосковья на колористической шкале погодных предупреждений на ближайшие 24 часа, сообщается на сайте Гидрометцентра.

По шкале этот уровень считается предпоследним. Он говорит о том, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Заморозки могут отмечаться в интервале с 23:00 4 июня до 05:00 5 июня.

Помимо этого, сотрудники Гидрометцентра отметили, что в отдельных районах Московской, Ярославской, Калужской, Владимирской областей в ночные и утренние часы буду заморозки от 0 до -2 градусов.

Однако минувшей ночью холод не дошел до столицы. Самая минимальная температура была в Волоколамске +1,6 градуса.

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