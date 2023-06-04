Орехи, черешня, а еще? Какие продукты лучше всего есть в летний период

Специалист рассказал о правильном рационе в жаркие месяцы.

В летний период стоит проявлять осторожность, употребляя пищу, в которой активнее всего развиваются болезнетворные микробы. С таким заявлением выступил в интервью «Известиям» гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

По его словам, к группе риска относятся молочные продукты, а также мясо и рыба. Вместо них специалист советует перекусывать овощами и фруктами. Также отлично сгодится «долгоиграющая» пища, вроде сушек и печенья.

«Летом более высокая температура способствует потоотделению, поэтому в рационе должно быть достаточное количество соли. При ее недостатке жидкость станет задерживаться в организме. Однако следует соблюдать баланс, поскольку избыток соли тоже задерживает воду», — добавил специалист.

Кроме того, стоит ограничить употребление высококалорийной пищи. Лучшим вариантом будет регулярно перекусывать, небольшими порциями, с обязательным употреблением жидкости между приемами пищи.

Для восполнения водно-электролитного баланса стоит употреблять продукты, богатые калием. К таковым относятся орехи, семечки, листовая зелень, томаты, капуста, ягоды, в том числе клубника и черешня.

Орехи. Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

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