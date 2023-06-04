Орехи, черешня, а еще? Какие продукты лучше всего есть в летний период

|
Алексей Панков
Алексей Панков 12 0

Доктор Вялов: в жару стоит отказаться от молочных продуктов, мяса и рыбы

Орехи, черешня, а еще? Какие продукты лучше всего есть в летний период

Фото: www.globallookpress.com / Herbert Kehrer

Читайте нас в: Дзен Новости

Специалист рассказал о правильном рационе в жаркие месяцы.

В летний период стоит проявлять осторожность, употребляя пищу, в которой активнее всего развиваются болезнетворные микробы. С таким заявлением выступил в интервью «Известиям» гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

По его словам, к группе риска относятся молочные продукты, а также мясо и рыба. Вместо них специалист советует перекусывать овощами и фруктами. Также отлично сгодится «долгоиграющая» пища, вроде сушек и печенья.

«Летом более высокая температура способствует потоотделению, поэтому в рационе должно быть достаточное количество соли. При ее недостатке жидкость станет задерживаться в организме. Однако следует соблюдать баланс, поскольку избыток соли тоже задерживает воду», — добавил специалист.

Кроме того, стоит ограничить употребление высококалорийной пищи. Лучшим вариантом будет регулярно перекусывать, небольшими порциями, с обязательным употреблением жидкости между приемами пищи.

Для восполнения водно-электролитного баланса стоит употреблять продукты, богатые калием. К таковым относятся орехи, семечки, листовая зелень, томаты, капуста, ягоды, в том числе клубника и черешня.

ОрехиОрехи. Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

Дарья Повереннова раскрыла секреты своей красоты: «Я ем, как животное»

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в древности первобытные люди старались съесть как можно больше. Дело в том, что они не могли предсказать, когда в следующий раз им удастся добыть пищу.

+12° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
80.88
-0.09 87.10
0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:23
Орехи, черешня, а еще? Какие продукты лучше всего есть в летний период
16:06
МО предложило ставить на воинский учет и снимать с него без явки в военкомат
16:02
Вот это поворот: кто убедил Саманту Джонс вернуться в «Секс в большом городе»
15:41
Опубликованы эксклюзивные кадры с места задержания криминального авторитета Андреева
15:23
Песков о важности СВО: России нужно довести дело до конца, альтернативы этому нет
15:13
Ушаков констатировал отсутствие оптимизма в отношениях между Россией и США

Сейчас читают

Наша Таня громко плачет: 5 причин полюбить жену Петросяна
Легко не заметить: 10 забавных киноляпов в советских фильмах
Российские военные рассказали о грудах убитых наемников под Донецком: «Валяются там»
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео