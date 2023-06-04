«Древний зов»: как генетика влияет на увеличение веса

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Аделина Ким
Аделина Ким Эксклюзив 4 0

Диетолог Соломатина объяснила, как первобытные инстинкты заставляют нас переедать

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ricardo Demurez; Личный архив Елены Соломатиной; 5-tv.ru

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Раньше люди старались съесть как можно больше, чтобы выжить. Сейчас эти инстинкты сохранились на подсознательном уровне.

В древности первобытные люди старались съесть как можно больше, поскольку не могли предсказать, когда в следующий раз им удастся добыть пищу. Сейчас эти инстинкты сохранились на подсознательном уровне. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в комментарии 5-tv.ru, как первобытные привычки влияют на набор лишнего веса.

Нашим предкам приходилось жить в условиях серьезных ограничений, поэтому в человеке генетически заложено, что если нет еды, значит нужно экономить. Организм устроен так, что он старается все отложить про запас. Эксперт считает, что это у нас в крови.

Сейчас люди поправляются, потому что изменилась сама жизнь: у нас нет голодных провалов. Даже если неурожай, мы этого не чувствуем, ведь всегда есть запасы. Легкий доступ к еде привел к тому, что мы хотим больше, чем на самом деле нужно.

«Генетика нам нашептывает: „Ешь, ешь, пока еда есть, а то вдруг завтра не будет“. Хотя сознанием то все понимают, что еда будет, но подсознание шепчет: „Нет, доедай. Чем больше накопишь, тем больше вероятность выжить“. Это древний инстинкт, который бывает сильнее того зова, который нам дает сознание», — подчеркивает Соломатина.

Со временем условия поменялись, а инстинкты остались с нами, и заглушить их сознательными потоками получается далеко не у всех.

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