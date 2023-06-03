Дарья Повереннова раскрыла секреты своей красоты: «Я ем как животное»

Знаменитая актриса призналась, что за свою жизнь попробовала множество диет и других способов для сохранения фигуры. И нашла лучшее.

Актриса Дарья Повереннова рассказала о принципах, которых придерживается для сохранения стройной фигуры. Секреты красоты она раскрыла во время благотворительной акции «День ГУМовского мороженого».

«Сохранять умеренность в еде, есть мало — все. Я ем как животное: хочу — ем, хочу — не ем. Мне кажется, это правильно — интуитивное питание. Потому что вот это — завтрак, обед, ужин; первое, второе, третье, компот — (избыточно. — Прим. ред.). Мы не работаем в поле. Нам не нужно столько калорий, мы не успеваем их потратить. Поэтому надо включать мозги, когда слушаешь советы профессионалов и около-профессионалов. Я считаю, что нужно прислушиваться к себе», — рассказала о своем питании знаменитость.

Дарья призналась, что за свою жизнь перепробовала большое количество диет и других способов сохранения фигуры. В конечном итоге она остановилась на интуитивном питании. Но его важно сочетать с активными занятиями спортом.

«Каждый день бег — четыре километра. Зимой — на дорожке. Когда нет снега — асфальт, улица, город — неважно», — рассказала Повереннова.

Также артистка регулярно ходит к косметологу — примерно раз в месяц. Аппаратных процедур для омоложения актриса избегает.

«У меня кожа, склонная к пигментации, и аппаратные процедуры действуют на меня не очень хорошо. Я не вижу эффекта от них и мне кажется, что это пустая трата времени. Должны быть хорошие руки и правильный специалист. И все!» — подытожила Дарья Повереннова.

Ранее 5-tv.ru писал о принципах питания и спорта Валерия Сюткина. Он назвал себя «королем вялого фитнеса» и «идеальным продавцом мороженого».

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