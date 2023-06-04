Подросток погиб после удара в голову на поединке по MMA в Белогорске — видео (18+)

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Игорь Рязов
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Подросток погиб после удара в голову на соревнованиях по ММА в Амурской области

Подросток погиб после удара в голову на поединке по MMA в Белогорске — видео (18+)

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Правила соревнований предусматривали, что несовершеннолетние будут выступать в шлемах. Однако судья принял иное решение.

Подросток погиб после удара в голову на соревнованиях по смешанным единоборствам (ММА) в городе Белогорск в Амурской области. Об этом сообщил градоначальник Станислав Мелюков.

«Во время спортивного боя получил удар в голову, а позже скончался в реанимации 16-летний участник из Архаринского округа», — сообщил глава Белогорска.

По его словам, трагедия произошла в рамках открытого Кубка «Спорт клуба Родина». Родители погибшего подростка дали согласие на его участие в соревнованиях.

Однако правила предусматривали, что несовершеннолетние спортсмены будут выступать в шлемах. На появившихся в сети кадрах с соревнований видно, что ребенок был без шлема.

«В силу пока неясных причин главный судья соревнований (он же президент региональной организации) принял решение выступать без них», — добавил Мелюков.

Прокуратура Амурской области начала проверку по факту гибели ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чемпион мира по ММА и друг Гуфа разбился насмерть в ДТП.

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