Российские войска ударили высокоточным оружием по объектам ВСУ на военных аэродромах

Вооруженные силы России атаковали объекты украинских неонацистов на военных объектах накануне ночью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечалось, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности. Все обозначенные цели были поражены.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Донецком найдены груды убитых наемников киевского режима.