Российские войска ударили высокоточным оружием по объектам ВСУ на военных аэродромах

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 36 0

Какие цели были приоритетными? Все подробности раскрыли в Минобороны РФ.

Российские войска ударили высокоточным оружием по объектам ВСУ на военных аэродромах

Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency

Читайте нас в: Дзен Новости

Вооруженные силы России атаковали объекты украинских неонацистов на военных объектах накануне ночью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечалось, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности. Все обозначенные цели были поражены.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Донецком найдены груды убитых наемников киевского режима.

+12° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
80.88
-0.09 87.10
0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:49
«Скоро сами узнаете»: Киркоров снова пошел к пластическому хирургу
14:31
Российские войска ударили высокоточным оружием по объектам ВСУ на военных аэродромах
14:19
Подросток погиб после удара в голову на поединке по MMA в Белогорске — видео (18+)
14:09
«Тепло стало»: грузовик с мусором загорелся на КАД в Петербурге, водитель не растерялся
14:08
Нефтебаза в Луизиане всполыхнула из-за удара молнии
13:52
Легко не заметить: 10 забавных киноляпов в советских фильмах

Сейчас читают

Наша Таня громко плачет: 5 причин полюбить жену Петросяна
Травма, из-за которой мог лишиться жизни и карьеры: трагедия Брюса Дерна
В Индии назвали причину чудовищной катастрофы с крушением поездов
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео