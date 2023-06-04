SpaceX вывела на орбиту 22 спутника Starlink нового поколения

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 23 0

Первая ступень ракеты Flacon 9 успешно приземлилась на Землю.

SpaceX вывела на орбиту 22 спутника Starlink нового поколения

Фото: Reuters / JOE SKIPPER

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Американская компания SpaceX, которая принадлежит бизнесмену Илону Маску, 4 июня осуществила запуск ракеты-носителя Flacon 9 с 22 спутниками Starlink нового поколения. После взлета первая ступень корабля в автоматическом режиме опустилась на специальный дрон-корабль в Атлантическом океане. Трансляция велась на официальном сайте компании.

На орбите уже находятся около 4 100 Starlink первого поколения. Их было больше, но примерно 400 штук вышли из строя по разным причинам. Какой-то спутник просто сломался, а какой-то слетел с орбиты. Об этом в компании Илона Маска.

Starlink — это спутниковая сеть нового поколения. Она может обеспечить всех жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Проект стартовал в феврале 2018 года. С мая 2019 года было произведено уже 77 запусков интернет-спутников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ракета SpaceX 15 апреля отправилась на орбиту с группой из 51 Starlink.

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