SpaceX вывела на орбиту 22 спутника Starlink нового поколения

Американская компания SpaceX, которая принадлежит бизнесмену Илону Маску, 4 июня осуществила запуск ракеты-носителя Flacon 9 с 22 спутниками Starlink нового поколения. После взлета первая ступень корабля в автоматическом режиме опустилась на специальный дрон-корабль в Атлантическом океане. Трансляция велась на официальном сайте компании.

На орбите уже находятся около 4 100 Starlink первого поколения. Их было больше, но примерно 400 штук вышли из строя по разным причинам. Какой-то спутник просто сломался, а какой-то слетел с орбиты. Об этом в компании Илона Маска.

Starlink — это спутниковая сеть нового поколения. Она может обеспечить всех жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Проект стартовал в феврале 2018 года. С мая 2019 года было произведено уже 77 запусков интернет-спутников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ракета SpaceX 15 апреля отправилась на орбиту с группой из 51 Starlink.