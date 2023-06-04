Оппозиция вывела на митинг в Варшаве почти полмиллиона человек

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 1 585 0

Участники выступают против действий правящей партии.

Оппозиция вывела на митинг в Варшаве почти полмиллиона человек

Фото: Reuters / KACPER PEMPEL

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В Варшаве польская оппозиция начала демонстрацию, на которой собралось полмиллиона человек, сообщает издание Polsat News со ссылкой на организаторов.

Мероприятие было инициировано экс-премьером Польши Дональдом Туска, который возглавляет крупнейшую оппозиционную партию «Гражданская платформа».

Активисты собрались возле Замковой площади, которая на данный момент переполнена. В ходе шествия демонстранты кричали антиправительственные лозунги. В мероприятии приняли участие все оппозиционные партии, кроме «Конфедерации».

Основной поток людей двигался по городу около двух часов, остальные даже не двинулись с места после начала акции. Как результат, жизнь города замедлилась, местные жители отказываются от переполненного метро и двигаются либо пешком, либо на наземном транспорте.

Действие приурочено к годовщине проведения первых частично свободных парламентских выборов 4 июня 1989 года. Участники митинга выступают против экономических, политических действий правящей партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские беженцы «захватили» и держат в страхе польский город Красныстав.

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Оппозиция вывела на митинг в Варшаве почти полмиллиона человек

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