Опубликовано видео свадебного танца Булановой — она и жених спотыкались о подол

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Игорь Рязов
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В сети появилось видео со свадебным танцем Татьяны Булановой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Telegram / Sveta Bondarchuk; 5-tv.ru

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Певица в третий раз вышла замуж 2 июня. Избранник младше ее на 19 лет.

Видео со свадебным танцем Татьяны Булановой и ее молодого мужа Валерия Руднева появилось в сети. Его опубликовала в своем Telegram-канале Светлана Бондарчук.

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«Ох, девочки и мальчики, мы плачем! Как же красиво. Ловите первый танец молодоженов. Хочется пожелать Тане и Валере бесконечной любви», — подписала ролик Светлана.

На кадрах видно, как невеста первой выходит в центр зала, а за ней следует жених. Затем Татьяна и Валерий обнялись и начали неспешно танцевать под песню Элтона Джона «Sorry Seems To Be The Hardest Word».

При этом заметно, что молодоженам очень мешал длинный подол свадебного платья. Они то и дело спотыкались об нее и часто поправляли. Однако это не испортило радостный момент: и певица, и ее супруг все время улыбались и часто целовались друг с другом.

Татьяна Буланова в третий раз вышла замуж 2 июня. Ее избранником стал бывший теннисист и бизнесмен Валерий Руднев. Он на 19 лет младше артистки, что вызвало массу разговоров о будущем брака.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Буланова рассказала о жизни с 34-летним женихом при 29-летнем сыне.

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