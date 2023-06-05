Время очищения: китайский совет дня на понедельник, 5 июня

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 53 0

Этот понедельник не предназначен для начала новых проектов и старта больших путешествий.

Время очищения: китайский совет дня на понедельник, 5 июня

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 5 июня 2023 года?

Понедельник потребует честности перед самим собой. Этот день, проведенный правильно, поможет очистить пространство жизни для того, чтобы оно смогло наполниться новым и вдохновляющим содержимым.

Совет дня: проведите в понедельник любой очистительный ритуал. Можно сделать генеральную уборку, начать детокс или избавление от вредной привычки. Энергии очищения помогут также экологично начать большие ремонтные работы.

Предостережение дня: этот понедельник не предназначен для начала новых проектов и старта больших путешествий. Есть большой риск форс-мажоров разной степени глубины и эффекта.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

+8° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
80.88
-0.09 87.10
0.52
Время очищения: китайский совет дня на понедельник, 5 июня

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