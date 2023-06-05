Публика не узнает сильно похудевшую Ирину Пегову: «Просто тает на глазах»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 45 0

В сети раскритиковали внешность похудевшей актрисы Ирины Пеговой

Публика не узнает сильно похудевшую Ирину Пегову: «Просто тает на глазах»

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Артистка перепробовала массу способов сбросить вес, и когда она добилась результатов, наткнулась на резкую критику.

Актриса Ирина Пегова никак не может угодить поклонникам: когда была «в теле», ей советовали брать пример со стройных коллег, а когда похудела - ее обвинили в болезненном виде и отсутствии «огонька в глазах». Впрочем, угодить артистка, скорее всего, хотела себе в первую очередь, взявшись за лишние килограммы. Но участливая публика традиционно делится своим мнением без приглашения.

Пегова на протяжении многих лет появлялась на сцене и на экране в ролях, соответствующих типажу. Но недавно все изменилось. Актриса страстно увлеклась спортивными бальными танцами после шоу «Танцы со звездами», заметно постройнела. Как признавалась сама звезда в интервью, она перепробовала множество диет и тренировок прежде чем нашла действенный рецепт похудения.

Теперь Пегова питается порциями еды размером не больше своего кулака, а еще отказывается от чая и кофе в пользу чистой воды. Если есть медленно, учит артистка, легче замечать, что голод уже утолен и не переедать. Растянутый на час обед с большим количеством воды помогает минимизировать калории и комфортно сбрасывать вес. Но одобрения в конце пути никто не гарантирует.

123Звезда сериала «Акушерка» поделилась снимком в личном блоге и вызвала беспокойство подписчиков. Instagram* / pegovairina

«Похудела сильно, прям не узнаю»;

«Ну просто тает на глазах!»

«Как-то вы поменялись на лицо и на взгляд, раньше были лучше»;

«Вот прям не знаю, Ирина, радоваться или молиться за вас… Не вижу зажигательной искры в глазах», — пишут фанаты в комментариях.

Нашлись и заступники нового образа знаменитости. Многие поклонницы восхищаются не только изменившейся внешностью Пеговой, но и ее волей на пути к результату. Женщины пишут, что ее работа над собой вдохновляет и помогает поверить, что вне зависимости от природных данных можно стать лучшей версией себя, главное — захотеть.

Несмотря на критику, Пегова остается одной из самых востребованных российских актрис. Она играет в кино, сериалах и театральных постановках, принимает участие в телевизионных проектах и соревнованиях по танцам, не собираясь останавливаться на достигнутом. Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru психолог объяснил феномен популярности Ирины Пеговой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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