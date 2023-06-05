Осколочное ДТП: в Петербурге прохожих ранили разлетевшиеся после аварии запчасти

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В Петербурге прохожих ранили разлетевшиеся после ДТП запчасти авто

Фото, видео: 5-tv.ru

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Больше всего досталось девушке, в которую отлетел бампер.

На севере Петербурга две иномарки столкнулись на перекрестке, одна из них еще и врезалась в здание. От удара детали машин разлетелись по улице, травмировав случайных прохожих.

Больше всего досталось девушке, в которую отлетел бампер. Пострадавшую отвезли в больницу. Ее подругу также зацепило осколком от корпуса автомобиля, но госпитализация не потребовалась.

Травмы получили и водители иномарок, а их авто с места ДТП пришлось увозить эвакуаторам — сами они уже ехать не могли.

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