«У Януковича были ошибки»: Путин назвал причину эскалации отношений с Украиной

Путин: переворот 2014 года стал первопричиной нынешних событий

Президент России Владимир Путин сообщил, что у экс-президента Украины Виктора Януковича могли быть ошибки, но переворот 2014 года стал первопричиной нынешних событий.

«Первопричина сегодняшних трагических событий на Украине — действия Запада, который ставил цель втащить Украину в НАТО», — заявил российский лидер.

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