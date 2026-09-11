«У Януковича были ошибки»: Путин назвал причину эскалации отношений с Украиной

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 25 0

Запад ставил целью втащить Украину в НАТО.

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин: переворот 2014 года стал первопричиной нынешних событий

Президент России Владимир Путин сообщил, что у экс-президента Украины Виктора Януковича могли быть ошибки, но переворот 2014 года стал первопричиной нынешних событий.

«Первопричина сегодняшних трагических событий на Украине — действия Запада, который ставил цель втащить Украину в НАТО», — заявил российский лидер.

Новость дополняется

+21° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
84.26
-0.09 97.87
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:40
«Надо действовать!» — Понасенков о снятии с него статуса иноагента
23:34
Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро
23:21
«До сих пор не осознала»: дочь Порошиной и Куценко вышла замуж
23:17
Путин объяснил, почему членство РФ в «Большой восьмерке» не было полноценным
23:10
Фигуристы Бойкова и Козловский получили приглашение на этап Гран-при в Финляндии
23:05
«У Януковича были ошибки»: Путин назвал причину эскалации отношений с Украиной

Сейчас читают

В России грядет массовое повышение зарплат из-за одного показателя
Погибший в результате падения с горки в Иваново мальчик отмечал день рождения
Гражданская инфраструктура и склад Ozon повреждены в Саратове после атаки БПЛА
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео