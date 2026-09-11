«У Януковича были ошибки»: Путин назвал причину эскалации отношений с Украиной
Запад ставил целью втащить Украину в НАТО.
Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва
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Путин: переворот 2014 года стал первопричиной нынешних событий
Президент России Владимир Путин сообщил, что у экс-президента Украины Виктора Януковича могли быть ошибки, но переворот 2014 года стал первопричиной нынешних событий.
«Первопричина сегодняшних трагических событий на Украине — действия Запада, который ставил цель втащить Украину в НАТО», — заявил российский лидер.
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