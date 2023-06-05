«Просим прояснить ситуацию»: в Бельгии об использовании ее оружия украинской ДРГ под Белгородом

Премьер страны подчеркнул, что поставленная Киеву техника может быть использована только в целях обороны.

Премьер Бельгии Александр де Кроо поручил спецслужбам и военным прояснить ситуацию с использованием переданного Украине вооружения в атаке боевиков в Белгородской области. Об этом он сообщил в эфире бельгийского телеканала RTBF.

При этом политик отметил, что точного подтверждения информации об использовании оружия Бельгии в нападении на российский регион пока нет.

«Существуют четкие правила: наше оружие, которое поставляется на Украину, предназначено исключительно для оборонительных целей на украинской территории. Эти правила распространяются на бельгийское оружие и оружие других европейских стран. Мы просим украинцев прояснить ситуацию», — подчеркнул премьер.

В воскресенье, 4 июня, украинские диверсанты попытались зайти на территорию Белгородской области. Однако благодаря слаженным действиям защитников России противнику удалось помешать реализовать задуманное.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 70 ракет из РСЗО «Град» выпустили боевики киевского режима по Новой Таволжанке, расположенной в Белгородской области.