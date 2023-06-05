«Просим прояснить ситуацию»: в Бельгии об использовании ее оружия украинской ДРГ под Белгородом

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 41 0

В Бельгии расследуют использование ее оружия украинской ДРГ под Белгородом

«Просим прояснить ситуацию»: в Бельгии об использовании ее оружия украинской ДРГ под Белгородом

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Премьер страны подчеркнул, что поставленная Киеву техника может быть использована только в целях обороны.

Премьер Бельгии Александр де Кроо поручил спецслужбам и военным прояснить ситуацию с использованием переданного Украине вооружения в атаке боевиков в Белгородской области. Об этом он сообщил в эфире бельгийского телеканала RTBF.

При этом политик отметил, что точного подтверждения информации об использовании оружия Бельгии в нападении на российский регион пока нет.

«Существуют четкие правила: наше оружие, которое поставляется на Украину, предназначено исключительно для оборонительных целей на украинской территории. Эти правила распространяются на бельгийское оружие и оружие других европейских стран. Мы просим украинцев прояснить ситуацию», — подчеркнул премьер.

В воскресенье, 4 июня, украинские диверсанты попытались зайти на территорию Белгородской области. Однако благодаря слаженным действиям защитников России противнику удалось помешать реализовать задуманное.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 70 ракет из РСЗО «Град» выпустили боевики киевского режима по Новой Таволжанке, расположенной в Белгородской области.

+15° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
80.88
-0.09 87.10
0.52
Время очищения: китайский совет дня на понедельник, 5 июня

Последние новости

12:22
Суд оштрафовал Татьяну Лазареву* на 30 тысяч рублей
12:20
«Тревожные новости»: Кремль про сообщения о попытке госпереворота в Киргизии
12:19
Работа спутника «Экспресс-АМ5» ограничена из-за возможного перегрева
12:13
Мигицко призвал установить памятник Дрейдену: «На велосипеде и с собачкой»
12:06
Песков прокомментировал слухи о начале масштабного наступления ВСУ
12:06
«Связь налажена»: Песков о переговорах Путина с командирами из зоны СВО

Сейчас читают

Прощание со звездой фильма «Окно в Париж» Сергеем Дрейденом началось в Петебрурге
Обострение на Балканах, бои в Марьинке и другие события недели в фотографиях
«Еще минут 40 плакала»: Алексей Романоф о премьере Лолиты с песней «Раневская»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео