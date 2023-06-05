ВСУ выпустили более 70 ракет из «Града» по Новой Таволжанке под Белгородом

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 60 0

Боевики киевского режима продолжают обстреливать регион.

ВСУ выпустили более 70 ракет из «Града» по Новой Таволжанке под Белгородом

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Более 70 ракет из РСЗО «Град» выпустили боевики киевского режима по Новой Таволжанке, расположенной в Белгородской области. Об этом на оперативном совещании сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов.

Он уточнил, что обстрел также ввелся из ствольной артиллерии. Все произошло около 08:30.

Прежде глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что более 850 прилетов снарядов было зафиксировано только за один день, 1 июня, в Шебекинском городском округе.

В последнее время агрессия украинских националистов усилилась и город Шебекино в Белгородской области начали обстреливать практически круглосуточно. Между тем спецоперация РФ на Украине продолжается. Президент Владимир Путин объявил о ее начале 24 февраля 2022 года и назвал целями денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения Донбасса, а также создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские националисты вновь атаковали Белгородскую область. На этот раз удар пришелся на село Муром.

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