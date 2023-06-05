Суд оштрафовал Татьяну Лазареву* на 30 тысяч рублей

Ведущую Татьяну Лазареву* оштрафовали на 30 тысяч рублей. Как стало известно 5-tv.ru, сбежавшая из России женщина нарушила законодательство, не проставив на своей публикации маркировку «иноагент».

* — признана физлицом-иноагентом на территории РФ.