Суд оштрафовал Татьяну Лазареву* на 30 тысяч рублей

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 89 0

На сбежавшую из России ведущую составили протокол за нарушение законодательства.

Суд оштрафовал Татьяну Лазареву* на 30 тысяч рублей

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Ведущую Татьяну Лазареву* оштрафовали на 30 тысяч рублей. Как стало известно 5-tv.ru, сбежавшая из России женщина нарушила законодательство, не проставив на своей публикации маркировку «иноагент».

* — признана физлицом-иноагентом на территории РФ.

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