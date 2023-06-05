Суд оштрафовал Татьяну Лазареву* на 30 тысяч рублей
| Шоу-бизнес Эксклюзив 89 0
На сбежавшую из России ведущую составили протокол за нарушение законодательства.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Ведущую Татьяну Лазареву* оштрафовали на 30 тысяч рублей. Как стало известно 5-tv.ru, сбежавшая из России женщина нарушила законодательство, не проставив на своей публикации маркировку «иноагент».
* — признана физлицом-иноагентом на территории РФ.
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