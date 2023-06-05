«Вы хотите, чтобы я дом Лоле завещала?» — Волочкова впервые заговорила о своем завещании

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 288 0

Волочкова впервые заговорила о своем завещании и упомянула домработницу

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев;5-tv.ru

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Домработницу балерины подозревают в коварном умысле. Что об этом думает сама звезда?

Балерина Анастасия Волочкова в разговоре с 5-tv.ru высмеяла моду на завещание звездами имущества ассистентам, пообещав не переписывать жилье на домработницу Лолу.

«Вы хотите, чтобы я завещала свой дом Лоле с Рустамом? Вот, Рустам мне сейчас кофе принес», — сказала знаменитость.

По ее словам, за модными тенденциями она не следит, так как ей не позволяет время. График у балерины достаточно плотный — он преимущественно наполнен тяжелой работой в театре.

Домработница Лола уже давно работает с Волочковой: семь с половиной лет назад она вместе с мужем Рустамом поселилась в загородном доме танцовщицы, где позже даже родила ребенка. Как призналась звезда, она с радостью приютила в своем роскошном особняке целую семью.

Помимо уборки, Лола начала заниматься и некоторыми рабочими задачами Волочковой, с которыми та не могла справиться из-за нехватки времени. Таким образом женщина стала одним из самых близких людей для балерины.

В связи с этим обеспокоенные поклонники заподозрили ее в наличии коварного умысла. К тому же, с предыдущими помощницами по дому у звезды уже были проблемы. Однако Волочкова уверяет, что нисколько не сомневается в своей домработнице и благодарна ей за помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как домработница Волочковой стала ее PR-директором.

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