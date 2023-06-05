«Невзрачная погода»: жара вновь обойдет Москву стороной

Когда в центральном регионе наступит настоящее лето?

С 6 по 9 июня москвичей ожидает «невзрачная» погода с температурой от 18 до 23 градусов тепла: неделя будет не особо ветреной, но с небольшими дождями. Об этом «Известиям» сообщил руководитель центра «Метео» Александр Шувалов.

Так, во вторник, 6 июня, температура воздуха в Москве составит около 18-19 градусов. В среду, 7 июня, столбики термометров достигнут отметки в 20 градусов, в четверг, 8 июня, — 22, а в пятницу, 9 июня, — уже 23.

Затем, согласно прогнозу, в столице вновь начнется похолодание. По информации Шувалова, порывистого ветра в этот период не ожидается.

«Погоду, которая ждет москвичей на этой неделе, я бы назвал невзрачной», — резюмировал синоптик.

Несмотря на то, что на календаре уже июнь, тепло так и не дошло до Москвы в полной мере. Так, 4 июня в регионе был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, а в центральных областях России были зарегистрированы заморозки.

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