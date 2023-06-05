Водопады из квартир: на Турцию обрушились ливни
Движение в городах парализовано.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MANUEL GEISSER; 5-tv.ru
Мощные ливни обрушились на Турцию. Движение в городах парализовано — улицы уходят под воду.
Подземные переходы также оказались затоплены. Пострадали от обильных осадков и дома. Из квартир в Анкаре буквально извергаются водопады.
По прогнозам синоптиков, дожди будут продолжаться еще несколько дней. Власти призывают готовиться к небывалым наводнениям.
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