Краснодар превратился в бассейн: что происходит на Кубани после мощных ливней

Режим чрезвычайной ситуации введен в Кореновске, а накануне — в Армавире.

На Кубани почти 200 спасателей откачивают воду после мощных ливней. Затопило десятки сел и городов, в том числе Краснодар — он превратился в один большой бассейн.

Сейчас там вода уже сходит, а вот в Лабинском и Ново-кубанском районах обстановка самая сложная — залиты свыше 60 придомовых территорий.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Кореновске, а накануне — в Армавире, где вода обрушила канализационный коллектор. В городе пришлось остановить общественный транспорт.

Спасатели для мониторинга используют беспилотники. Ситуация находится на особом контроле регионального главка МЧС.

В резиновые сапоги через верх заливается пода — пройти по двору удается с трудом. МЧС продолжает ликвидировать последствия залпового ливня в Краснодарском крае: с огородов, из частных домов и хозпостроек откачивают тонны воды.

Сильнейший дождь со шквалистым ветром обрушился на Кубань накануне. Буквально за час затопило столицу Краснодарского края.

По улицам неслись бурлящие потоки воды — очевидцы снимали плывущие вдоль тротуаров машины. Пешеходы добирались до дома по пояс в воде, а те же, кто под удар стихии не попал, отказывались от поездок или пересаживались на велосипеды.

Коммунальные службы распределили мотопомпы по городским улицам, откачивая воду. В первую очередь они осушили маршруты общественного транспорта.

Из-за потопа временно закрыт детский сад в новом микрорайоне города. Вода проникает в жилые дома — граблями люди пытаются вытащить из решеток ливневых канализаций грязь и мусор.

В некоторых районах края люди остались без электричества. А это уже кадры из Армавира, где ливень привел к коммунальной катастрофе.

Полностью в воде оказался даже автовокзал, в городе введен режим ЧС. По прогнозам, штормовое предупреждение сохранится на Кубани до конца дня.

Также вновь ожидаются ливни, хотя воздух и прогреется до 27 градусов. Улучшение погоды метеорологи обещают в ближайшие дни.