В МИД РФ заявили, что действия США на Корейском полуострове провоцируют напряженность

Действия США и союзников на Корейском полуострове провоцируют напряженность, заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко. По его словам, ситуация имеет тенденцию к эскалации.

«У РФ нет повода для особого оптимизма относительно ситуации на Корейском полуострове», — подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министерство иностранных дел КНДР опубликовало заявление, в котором обвинило США в нарушении своего суверенитета. Документ стал реакцией на заседание Совбеза ООН, посвященное вопросу прав человека в Северной Корее.

Также было известно, что КНДР пригрозила США и Южной Корее ядерным оружием.