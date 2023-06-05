В МИД РФ заявили, что действия США на Корейском полуострове провоцируют напряженность

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 49 0

Ситуация имеет тенденцию к эскалации, считает российская сторона.

В МИД РФ заявили, что действия США на Корейском полуострове провоцируют напряженность

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Действия США и союзников на Корейском полуострове провоцируют напряженность, заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко. По его словам, ситуация имеет тенденцию к эскалации.

«У РФ нет повода для особого оптимизма относительно ситуации на Корейском полуострове», — подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министерство иностранных дел КНДР опубликовало заявление, в котором обвинило США в нарушении своего суверенитета. Документ стал реакцией на заседание Совбеза ООН, посвященное вопросу прав человека в Северной Корее.

Также было известно, что КНДР пригрозила США и Южной Корее ядерным оружием.

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