Северная Корея обвинила США в нарушении своего суверенитета

Министерство иностранных дел КНДР опубликовало заявление для СМИ, в котором обвинило США в нарушении своего суверенитета. Документ стал реакцией на заседание Совбеза ООН, посвященное вопросу прав человека в Северной Корее.

В заявлении от имени главы департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су говорится, что представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд «истерически придралась» к Северной Корее, показав себя «невеждой в истинных правах человека и элементарной морали».

Чо Чхоль Су подчеркнул, что США в маске «защиты прав человека» занимаются вмешательством во внутренние дела независимых суверенных государств.

«Сам факт, что США внесли на рассмотрение СБ ООН несуществующий наш „вопрос по правам человека“ вопреки протесту и озабоченности справедливого международного сообщества, является подрывом Устава ООН и издевательством над истинными правами человека. Если США так беспокоятся о „ситуации с правами человека“ в нашей стране, то должны объяснить причину упорного увлечения введением самых античеловеческих в мире санкций в отношении КНДР», — говорится в заявлении.

Также представитель МИД Северной Кореи призвал США озаботиться правами человека на собственной территории, «где миллионы и десятки миллионов представителей желтой и черной рас не смеют полно дышать из-за насилия полиции».

В свою очередь замминистра иностранных дел КНДР Ким Сон Ген обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в предвзятом поведении и «низкопоклонничестве» перед США.

«Решительно осуждаю и всесторонне отвергаю поведение генерального секретаря Гутерриша, подливающее масло в огонь, не говоря уже о способствовании смягчению напряженности на Корейском полуострове и в регионе», — говорится в заявлении.

Ким Сон Ген сравнил генсека ООН с «мелким чиновником» Госдепа и посоветовал ему «просто молчать» для смягчения напряженности, чем «неуклюже вмешиваться» в проблемы Корейского полуострова, если он не хочет оставить на своей политической репутации «непоправимое позорное пятно».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представительство КНДР при ООН уличило США в преступлениях против человечества.