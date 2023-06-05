Песков: экстренного обращения Путина не было, это взлом

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 3 188 0

Песков назвал обращение Путина в эфире на радио фейком

Песков: экстренного обращения Путина не было, это взлом

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Президент не делал никаких заявлений для населения.

Экстренного телерадиообращения президента РФ Владимира Путина сегодня, 5 июня, не было, это взлом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«В некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио „Мир“ и в некоторых сетях. Сейчас это все уже ликвидировано, взято под контроль», — уточнил Песков в диалоге с ТАСС.

По его словам, в настоящее время в ситуации разбираются спецслужбы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что специальное обращение от президента России в связи с атакой беспилотников на Москву не планируется.

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