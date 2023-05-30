В Кремле ответили на вопрос об обращении Путина к россиянам после атаки дронов

После утреннего инцидента в Москве граждане ожидают услышать комментарий президента.

Специальное обращение от президента России в связи с атакой беспилотников на Москву не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В настоящий момент каких-то специальных планов нет», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов во время брифинга.

После утреннего инцидента многие граждане ожидали какого-либо обращения от Владимира Путина. Песков отметил, что и без заявлений президента есть официальная информация о произошедшем.

«Нет никаких жертв и в настоящий момент нет никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Восемь беспилотников самолетного типа утром 30 мая зафиксировали в нескольких районах Москвы. В результате атаки дронов несколько зданий получили незначительные повреждения, которые в срочном порядке будут устранены.

Мэр города Сергей Собянин отметил, что никто серьезно не пострадал. Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, звуки взрывов в Подмосковье — это работа системы противовоздушной обороны.

Владимир Путин получал доклады об атаке беспилотников в режиме реального времени. Ситуация после атаки находится на контроле властей Москвы и Генпрокуратуры. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту атаки БПЛА. К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты.

Ранее 5-tv.ru писал, что прокуратура Москвы напомнила об ответственности за фейки после атак БПЛА.