Солистка Artic & Asti Севиль: «Самое страшное на экзаменах — не подготавливаться»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 1 294 0

Солистка Artic & Asti Севиль волновалась во время сдачи экзаменов

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова;

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Певица пожелала выпускникам не расстраиваться из-за неудач на школьных экзаменах.

Солистка Artic & Asti Севиль назвала самым страшным на экзаменах — не подготавливаться к ним. О том, как она волновалась во время сдачи того или иного предмета, певица рассказала автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко в кулуарах третьего Radio Monte Carlo Golf Cup.

«Я помню себя на экзаменах. Самое страшное — не подготавливаться к ним. Конечно, это шутка. Я готовилась ко всем экзаменам», — смеется Севиль.

По признанию певицы, тяжелее всего ей было справляться с волнением. Тем не менее, она пыталась следовать совету своей сестры, к которому обращается до сих пор: «Если ты что-то делаешь, нужно делать это уверенно».

«Уверенность появляется с опытом. Поэтому нельзя себя тормозить, только вперед, только получать новые знания, и любой опыт воспринимать со знаком плюс», — считает Севиль.

По убеждению певицы, из-за неудач на школьных экзаменах не стоит особо расстраиваться. Ведь, как считает артистка, самое главное — это стремиться к новым знаниям и за пределами учебного заведения, а также постоянно работать над собой и самосовершенствоваться.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ханна, Барановская и Севиль готовятся к лету.

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