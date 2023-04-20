Не приветствуют диеты: как Ханна, Барановская и Севиль готовятся к лету

Певица Ханна, телеведущая Юлия Барановская и солистка Artik & Asti Севиль активно готовятся к лету. На вечеринке, посвященной грядущей Церемонии вручения Премии телеканала RU.TV, звезды порассуждали, всегда ли нужны диеты, чтобы счастливыми и наполненными войти в теплое время года.

Певица Ханна может похвастаться завидной фигурой несмотря на то, что только недавно стала мамой во второй раз. По ее признанию, она не придерживается определенного рациона питания.

«Мне кажется, просто важно много работать. Важно не сидеть ровно на диванчике. И все будет нормально», — считает артистка.

Того же мнения придерживается и солистка Artik & Asti Севиль. К лету певица планирует порадовать слушателей новыми треками, которые впоследствии, как она надеется, станут хитами.

«Я никогда не сидела на диетах, я не совсем это приветствую в своей жизни. Я думаю, что летом музыканты готовятся по-музыкальному», — рассказала солистка.

Юлия Барановская тоже сомневается, что вечные ограничения и изнурительные тренировки в спортзале гарантируют хороший внешний вид. Телеведущая убеждена, что девушкам важно прорабатывать свое внутреннее душевное состояние, и только тогда они будут привлекать внимание.

«Если ты внутри будешь зажата, если ты будешь в плохом настроении, ничто не поможет. <…> Ловить нужно каждый момент своей жизни и не позволять себе впадать в плохое настроение. Надо ловить ее и любить. Это самое главное», — поделилась своим мнением Барановская.

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