«Творческие гены взяли свое»: в школьные годы Мот был отличником

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 32 0

Мот планировал стать экономистом-менеджером

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Насколько важно образование в современном мире и почему певец работает не по специальности?

Певец Мот до последнего верил, что будет экономистом-менеджером, однако жизнь распорядилась иначе. Насколько важно образование в современном мире, Мот порассуждал с корреспондентом 5-tv.ru на вручении XII национальной музыкальной премии телеканала RU.TV.

С самого детства музыкант был прилежным учеником: он окончил школу с золотой медалью, а после поступил в МГУ на факультет государственного управления. По образованию певец — экономист-менеджер, тем не менее, как говорит сам артист, творческие гены взяли свое, и он не стал связывать свою жизнь с экономической деятельностью.

«Начиная с первого курса мне говорили: „Точно ты не будешь этим заниматься, иди на сцену, пой!“. А я был уверен вплоть до защиты диплома, до пятого курса, что я обязательно буду работать по профессии», — признался Мот.

Несмотря на то, что специальность экономиста-менеджера никак не помогла ему в развитии карьеры, образование, как считает певец, — это фундамент, который формирует определенный склад ума.

«Ребята, необязательно оканчивать университеты с красными дипломами, необязательно получать золотые медали. Но просто учитесь в кайф!» — пожелал певец.

Ранее 5-tv.ru писал, что Митя Фомин раскрыл правду о своем образовании.

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