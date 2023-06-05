Лечится или поддерживает равновесие: что означают «подковы» на обуви Байдена

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 336 0

Ортопед Саутин: в туфлях Байдена могут быть использованы элементы спортивной обуви

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bonnie Cash - Pool via CNP; личный архив Максима Саутина; ruptly.tv ;5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Странные детали на подошвах ботинок американского лидера обсуждают во всем мире.

Странная обувь президента США Джо Байдена, на которую обратили внимание во время его недавнего падения на церемонии выпуска в американской академии ВВС, может быть «гибридом» модельных туфель и кроссовок. Как рассказал 5-tv.ru травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Максим Саутин, подобная обувь сегодня не редкость — ее изготавливают как для ношения при каких-либо проблемах стоп, так и просто ради удобства.

На фото, которые ранее облетели все мировые СМИ, отчетливо видно, что на подошвы обуви Байдена приделаны необычные каблуки в виде лошадиных подков.

«Многие технологические изыски, которые применяются при изготовлении обуви, часто заимствуются из другого типа обуви. Например, есть туфли и ботинки, в которых используются элементы из спортивной обуви, что делает их более удобными… Еще одним фактором удобства является подошва. Широко обсуждаемые сейчас в сети фотографии могут быть как раз вариантом такой обуви, где в туфлях производителем была позаимствована подошва от спортивной обуви», — отметил Саутин.

Он пояснил, что модельная обувь, которую политики вынуждены носить в повседневной жизни, — один из самых неудобных вариантов обуви. Во-первых, бывает проблематично подобрать колодку из-за индивидуальных особенностей стопы. Кроме того, модельная обувь очень сложно корректируется, к ней трудно найти ортопедические стельки, чтобы компенсировать плоскостопие и перераспределить нагрузку на нижние конечности.

В свою очередь спортивная обувь считается самой удобной, и многие люди, даже далекие от спорта, предпочитают носить ее ежедневно. Это связано с тем, что у кроссовок мягкая удобная подошва, которая позволяет нивелировать какие-то ортопедические проблемы, отметил Саутин.

«На подошве спортивной обуви очень часто опора пятки обеспечивается по кругу, когда центральная часть находится выше и не касается поверхности при ходьбе. Это может быть никак не связано с пяточной шпорой или с плантарным фасциитом. На мой взгляд, это исключительно заимствование подошвы из спортивной обуви, адаптированной для ботинок», — заключил ортопед.

На необычность обуви американского президента первым обратил внимание журналист Бенни Джонсон. Именно он опубликовал в Twitter снимок упавшего Байдена, указав на странные детали его туфель. Один из интернет-пользователей предположил, что политик носит изготовленную на заказ ортопедическую обувь с амортизирующими каблуками. Другой же подтвердил это, добавив, что такой каблук предназначен для прямого хождения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-президент США Дональд Трамп назвал плохой идеей высмеивать нынешнего американского лидера Джо Байдена.

+15° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
81.33
0.45 87.03
-0.07
Время очищения: китайский совет дня на понедельник, 5 июня

Последние новости

21:28
Умер звезда сериала «Клана Сопрано» Джордж Риддл
21:14
Скидок по штрафам нет: в Петербурге прошел рейд по платным парковкам
21:02
Первый форум женщин Севера стартовал в Петербурге: как это было
20:49
Военный эксперт объяснил, зачем ВСУ послали на убой на южнодонецкое направление
20:35
Волочкова заявила, что навсегда бросила пить, и собралась замуж за Шаляпина
20:27
Дарья Донцова о последствиях аварии на мотоцикле: «Все разбито, лица нет»

Сейчас читают

Четыре миллиона за платья: свадьба подруги Киркорова потрясает размахом
«Такие редко падают»: чем опасен приближающийся к Земле астероид 1994 XD
По приказу Пентагона: в разбившемся в Вирджинии самолете были члены семьи спонсоров Трампа

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео