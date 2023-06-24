Спортсменка, комсомолка: какой Севиль была в студенческие годы

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 1 006 0

Солистка Artic & Asti Севиль является магистром филологических наук и даже преподавала в школе

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Певица раскрыла, почему не работает по профессии.

Солистка Artic & Asti Севиль является магистром филологических наук и даже преподавала в школе. Певица эксклюзивно поделилась с корреспондентом 5-tv.ru, почему не работает по профессии, на вручении XII национальной музыкальной премии телеканала RU.TV.

По признанию артистки, ее отец настоял на том, чтобы она выбрала специализацию филолога, за что Севиль ему очень благодарна. Солистка Artic & Asti с трепетом вспоминает свою студенческую жизнь.

«Я была активисткой, спортсменкой. Я участвовала во всех конкурсах, я была и в КВН, и постоянно мы где-то путешествовали. Несмотря на это была лучшей студенткой университета, получала даже президентскую награду», — поделилась Севиль.

Артистка даже успела поработать в школе: два года она преподавала детям английский язык. Певица убеждена, что весь полученный опыт ей пригодился, тем не менее, ее главной мечтой всегда была сцена.

«Я всю жизнь пою. На самом деле я всегда занималась именно этим делом», — отметила солистка Artic & Asti.

Ранее 5-tv.ru писал, что Севиль посоветовала российским женщинам чаще хвалить себя.

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