Садальский скорбит о покойной актрисе Лилите Озолине: «Любовь всей жизни»

Знаменитая Марта из сериала «Долгая дорога в дюнах» скончалась на 76 году жизни.

Актер Станислав Садальский опубликовал в личном блоге пост горького сожаления об уходе из жизни советской и латышской артистки Лилиты Озолини. Она скончалась в Латвии 5 июня на 76 году жизни, согласно заявлению сотрудников ее родного театра «Дайлес» в социальных сетях. Точные причины и обстоятельства смерти не названы.

«Как же горько это осознавать. Что такая красота может уйти. Самая красивая, женственная актриса советского экрана. Частичка детства, любовь всей жизни, прекрасная лауреат госпремии СССР Лилита Озолиня! Покойся с миром, красавица. Буду помнить всегда», — написал Садальский.

Озолиня известна широкому российскому зрителю ролью Марты в многосерийном фильме «Долгая дорога в дюнах», который вышел на экраны в 1980 году. Актриса родилась в Риге, отец ее был летчиком-испытателем, мать — помощником режиссера на местной киностудии. Девочкой Лилита хотела стать врачом. Она посещала занятия в медицинском училище и работала медсестрой в детской больнице.

Начать карьеру в качестве артистки девушке помогла певица Елена Загорская. Сначала была работа в театре и параллельная учеба в Народной студии киноактера, а затем в государственной консерватории на актерском факультете. Дебютировала в кино в 1967-м, это была картина «Когда дождь и ветер стучат в окно», настоящую славу обрела благодаря своей героине Марте в 1980-м. За эту роль получила звание заслуженной артистки Латвийской ССР и Государственную премию СССР.

Озолиня известна также по фильмам «Ночь без птиц», «В клешнях Черного рака», «За поворотом — поворот», «Дороги Анны Фирлинг», сериалу «Красная капелла». Актриса не оставила театр и кино в преклонных годах, исполняла, в том числе, главные роли. О личной жизни говорить с прессой категорически отказывалась, ходили слухи, что была замужем несколько раз. Дочь знаменитости Лилиана Озолиня стала журналистом, в свое время она возглавляла латвийский телеканал MTV.

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