В Новокузнецке изъяли контрафактный алкоголь на фоне массового отравления в регионах

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

В Новокузнецке изъяли контрафактный алкоголь на 12 миллионов рублей

В Новокузнецке изъяли контрафактный алкоголь на фоне массового отравления в регионах

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Хранилась данная продукция без фиксации информации о ее обороте.

В Новокузнецке была изъята огромная партия контрафактной алкогольной продукцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Кемеровской области.

«В складских помещениях обнаружена алкогольная и спиртосодержащая продукция в количестве 83 тысяч литров стоимостью более 12 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Также известно, что хранилась данная продукция без фиксации информации о ее обороте в единой государственной информационной системе учета объема производства и оборота алкогольной и продукции.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли всю продукцию и передали на хранение уполномоченному представителю АО «Росспиртпром».

До этого люди в Ульяновской и Самарской областях начали обращаться в больницу с 3 июня. Массовое отравление, по предварительным данным, вызвал некачественный сидр в разных магазинах. Роспотребнадзор призвал местных жителей не покупать и не пить разливной алкоголь, в том числе «Мистер сидр», изготовленный в Самарской области. Напиток сейчас изымают из продажи. По поручению главы ведомства Анны Поповой сидр будут изымать по всей стране.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в регионах России произошло массовое отравление сидром.

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