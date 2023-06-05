Массовое отравление сидром в регионах России: что известно на данный момент

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В реанимации сейчас около двух десятков человек.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Silas Stein; 5-tv.ru

Число погибших от отравления сидром достигло 18. 16 из них скончались в Ульяновской области, еще двое — в Самарской.

Кроме того, пострадавшие есть в Удмуртии. Всего в реанимации сейчас около двух десятков человек. Предварительное заключение врачей — отравление метанолом, который использовали вместо этанола.

Предпринимателя, который занимался производством напитка, задержали. Продажа сидра временно запрещена.

Подробности — в репортаже Александра Тузикова.

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