Массовое отравление сидром в регионах России: что известно на данный момент
В реанимации сейчас около двух десятков человек.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Silas Stein; 5-tv.ru
Число погибших от отравления сидром достигло 18. 16 из них скончались в Ульяновской области, еще двое — в Самарской.
Кроме того, пострадавшие есть в Удмуртии. Всего в реанимации сейчас около двух десятков человек. Предварительное заключение врачей — отравление метанолом, который использовали вместо этанола.
Предпринимателя, который занимался производством напитка, задержали. Продажа сидра временно запрещена.
Подробности — в репортаже Александра Тузикова.
Читайте также
+9° 765 мм рт. ст.
81%
81%
81.33
0.45 87.03
-0.07
0.45 87.03
-0.07
Нашли ошибку?