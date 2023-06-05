Волочкова заявила, что навсегда бросила пить, и собралась замуж за Шаляпина

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 309 0

Звезда больших и малых театров записала видео, где назвала себя и молодого певца «прекрасной парой», а также объяснила отказ от пагубного пристрастия.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / volochkova_art; 5-tv.ru

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Скандально известная балерина Анастасия Волочкова заявила о полном отказе от алкоголя после отдыха на Мальдивах. Звезда призналась в этом своему другу — певцу Прохору Шаляпину, когда тот спонтанно заглянул к ней в гости. Селебрити записали совместное видео, где помимо громкого заявления о спиртном прозвучало еще одно, не менее эпатажное.

«Настя не пьет ничего! Настя, скажи мне, почему ты не пьешь?» — спросил Волочкову на камеру Шаляпин.

«А я после Мальдив приехала и решила, что теперь вообще пить не буду… Ты такой красивый! Мы такая пара с тобой хорошая, слушай. Представляешь, у нас свадьба будет?!» — вдруг выпалила воодушевленная звезда больших и малых театров.

Стоит отметить, что поклонники давно переживают за душевное и физическое состояние балерины Анастасии Волочковой. Звезда, по их мнению, так часто употребляла алкоголь и демонстрировала это, что в ее внешности стали находить «нездоровые изменения». Впрочем, сама артистка зависимой себя не считает, хотя и не отрицает истинную любовь к шампанскому.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова впервые заговорила о своем завещании.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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