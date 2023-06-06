Старания не прошли даром: дочь Тимати готовится к дебюту в кино

Талантливая девочка успевает учить английский язык, танцевать и даже играть в театре! Теперь ей предстоит новый опыт!

Девятилетняя дочь рэпера Тимати Алиса растет вместе с бабушкой, которая старается развивать разные таланты девочки. Малышка уже добилась успехов в танцах, начала заниматься пением и актерским мастерством.

Все эти старания внутри семьи не прошли даром. Родительница исполнителя Симона Юнусова рассказала в социальных сетях, что ее внучка впервые снимется в кино.

Она сыграет роль танцовщицы в проекте «Балерина» на песню А. Н. Вертинского «Маленькая балерина». Это современная интерпретация в сочетании с декадентским стилем. Съемки картины начались совсем недавно, поэтому точных дат выхода фильма пока нет.

Практически с самого рождения девочка живет с Юнусовой. Длительное время ее мама Алена Шишкова подвергалась критике за то, что воспитанием Алисы занимается не она сама.

Но в свое оправдание блогер заявляла, что считает мать экс-партнера опытным и мудрым педагогом, который лучше справится с обязанностями родителя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшая девушка Тимати намекнула на зависимость от наркотиков.

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