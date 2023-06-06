Дочь актера Михаила Пореченкова попала в ДТП на западе Москвы

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 069 0

Обстоятельства аварии уточняются.

Дочь актера Михаила Пореченкова попала в ДТП на западе Москвы

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Дочь российского актера Михаила Пореченкова Мария попала в ДТП на западе Москвы. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Известно, что она столкнулась на своем Mercedes-Benz со скутером. По предварительной информации, Пореченкова пошла на обгон скутериста, он неожиданно вильнул, после произошло столкновение. Это случилось на Центральной улице в деревне Толстопальцево.

Девушка не пострадала, медики осматривают водителя скутера, которому, по информации источника, 16 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как произошло смертельное ДТП в Ленинградской области.

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