Дочь актера Михаила Пореченкова попала в ДТП на западе Москвы

Дочь российского актера Михаила Пореченкова Мария попала в ДТП на западе Москвы. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Известно, что она столкнулась на своем Mercedes-Benz со скутером. По предварительной информации, Пореченкова пошла на обгон скутериста, он неожиданно вильнул, после произошло столкновение. Это случилось на Центральной улице в деревне Толстопальцево.

Девушка не пострадала, медики осматривают водителя скутера, которому, по информации источника, 16 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как произошло смертельное ДТП в Ленинградской области.