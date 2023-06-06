На заседание не явилась: Волочкову оштрафовали за неправильную парковку

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 32 0

Суд в Москве оштрафовал Волочкову на десять тысяч рублей за неправильную парковку

На заседание не явилась: Волочкову оштрафовали за неправильную парковку

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Эпатажная знаменитость игнорирует штраф, наложенный на нее еще в декабре.

Мировой судебный участок Москвы оштрафовал балерину Анастасию Волочкову на десять тысяч рублей за неправильную парковку.

По информации 5-tv.ru, заседание прошло без участия скандальной танцовщицы. Решение, как уточняется, вступило в силу еще 5 июня.

Суд установил, что звезда не уплатила штраф за парковку автомобиля в неположенном месте, вынесенный ГКУ «Московский паркинг» 30 декабря. В марте суд уже штрафовал экс-приму Большого театра на пять тысяч рублей за аналогичное нарушение, но она его также не оплатила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что приставы взыскивают с Волочковой 360 тысяч рублей, не считая исполнительского сбора в размере 25 тысяч рублей. Скандальная балерина, предположительно, проиграла суд по делу о защите чести и достоинства против экс-солистки «Стрелок» Катерины Любомской.

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