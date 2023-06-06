МИД Финляндии вызвал временного поверенного в делах РФ
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Страна приняла решение о высылке российских дипломатов.
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Roni Rekomaa
МИД Финляндии вызвал временного поверенного в делах России. Финская сторона объявила ему о решении выслать из страны девять дипломатов.
Власти Финляндии объяснили это решение тем, что якобы работники посольства РФ нарушили Венскую конвенцию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия объявила персонами нон грата пять дипломатов Швеции, включая трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны. Решение носит ответный характер, подчеркнули в МИД.
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