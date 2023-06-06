МИД Финляндии вызвал временного поверенного в делах РФ

МИД Финляндии вызвал временного поверенного в делах России. Финская сторона объявила ему о решении выслать из страны девять дипломатов.

Власти Финляндии объяснили это решение тем, что якобы работники посольства РФ нарушили Венскую конвенцию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия объявила персонами нон грата пять дипломатов Швеции, включая трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны. Решение носит ответный характер, подчеркнули в МИД.