Ситуация грандиозная: мошенник-колясочник «развел» Волочкову на полмиллиона рублей

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Рита Миронова
Рита Миронова 12 0

Мошенник-колясочник развел Анастасию Волочкову на полмиллиона рублей

Ситуация грандиозная: мошенник-колясочник «развел» Волочкову на полмиллиона рублей

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Эпатажная балерина вновь попала в ловушку из-за своей доверчивости и сострадательности. Кто и как смог ее обмануть?

Скандально известная Анастасия Волочкова вновь попала в неприятную ситуацию. В своем личном блоге балерина рассказала о неприятном инциденте: она стала жертвой мошенника-колясочника.

По словам Волочковой, некий Олег втерся к ней в доверие и развел на полмиллиона рублей. Мужчина, с которым знаменитость познакомилась полтора года назад, представился адвокатом.

«Я пожалела его потому, что человек в коляске инвалидной, и предложила поучаствовать в пресс-конференции, которая была связана с моим спором с Большим театром», — рассказала балерина.

Адвокат взял у нее 500 тысяч рублей якобы для решения судебного вопроса. Однако, как заявила Волочкова, вопрос решался без его участия. А позже и вовсе выяснилось, что Павлецов давно лишен статуса адвоката, а за спиной у балерины совершал много действий против нее. Волочковой удалось все исправить, но вот вернуть деньги — нет.

По ее словам, Павлецов умудрился и обмануть многих людей по такой же схеме в Эмиратах. Балерина обратилась в Следственный комитет, где в отношении мошенника было возбуждено уголовное дело.

Инвалидная коляска, отметила Волочкова, не освобождает человека от ответственности. А себя она назвала слишком доверчивым и сострадательным человеком, попавшим в руки афериста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасию Волочкову оштрафовали за неправильную парковку.

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