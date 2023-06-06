«Как квартира в Москве»: подруга Филиппа Киркорова вышла замуж

Молодой семье пришлось взять кредит, чтобы организовать торжество.

Диджей Катя Гусева и ее супруг Михаил Сазанов взяли кредит, чтобы организовать пышное торжество. Подробностями подготовки к свадьбе влюбленные эксклюзивно поделились с корреспондентом 5-tv.ru в Грибоедовском ЗАГСе перед регистрацией брака.

«Это очень дорогое удовольствие. Я даже говорила Мише, что я бы, если честно, лучше сходила в ресторан, потому что свадьба стоит как квартира в Москве», — призналась Катя Гусева.

По словам звездного диджея, за организацию столь значимого мероприятия заплатил ее избранник Михаил Сазанов, которому даже пришлось взять кредит.

«На самом деле подарил папа, Михаил подзаработал и кредит. Ну а что вы хотели! Молодая семья!» — разоткровенничалась Гусева.

На официальную регистрацию брака пара решила пригласить лишь своих самых близких, а уже на торжественную часть пришли такие звездные гости как Филипп Киркоров, Митя Фомин, Андрей Малахов, Ирина Дубцова, Наталья Королева и другие. Дресс-кодом вечера стал серебряный цвет.

Ранее 5-tv.ru писал, что подруга Филиппа Киркорова готовится к свадьбе с размахом.