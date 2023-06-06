«Как квартира в Москве»: подруга Филиппа Киркорова вышла замуж

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 3 866 0

Диджей Катя Гусева вышла замуж за адвоката Михаила Сазанова

Фото, видео: ТАСС \ Геодакян Артем; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Молодой семье пришлось взять кредит, чтобы организовать торжество.

Диджей Катя Гусева и ее супруг Михаил Сазанов взяли кредит, чтобы организовать пышное торжество. Подробностями подготовки к свадьбе влюбленные эксклюзивно поделились с корреспондентом 5-tv.ru в Грибоедовском ЗАГСе перед регистрацией брака.

«Это очень дорогое удовольствие. Я даже говорила Мише, что я бы, если честно, лучше сходила в ресторан, потому что свадьба стоит как квартира в Москве», — призналась Катя Гусева.

По словам звездного диджея, за организацию столь значимого мероприятия заплатил ее избранник Михаил Сазанов, которому даже пришлось взять кредит.

«На самом деле подарил папа, Михаил подзаработал и кредит. Ну а что вы хотели! Молодая семья!» — разоткровенничалась Гусева.

На официальную регистрацию брака пара решила пригласить лишь своих самых близких, а уже на торжественную часть пришли такие звездные гости как Филипп Киркоров, Митя Фомин, Андрей Малахов, Ирина Дубцова, Наталья Королева и другие. Дресс-кодом вечера стал серебряный цвет.

Ранее 5-tv.ru писал, что подруга Филиппа Киркорова готовится к свадьбе с размахом.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
81.25
-0.08 86.95
-0.08
Новая жизнь сама себя не начнет: китайский совет дня на вторник, 6 июня

Последние новости

20:27
Ситуация грандиозная: мошенник-колясочник «развел» Волочкову на полмиллиона рублей
20:18
Подросток впал в кому после ДТП с участием дочери Михаила Пореченкова
20:13
«Осуществил мою мечту»: как певец Jony угодил Филиппу Киркорову
20:06
Тормозят даже фуры: как силовики ищут остатки смертоносного «Мистера Сидра»
19:56
Поставили ультиматум: власти Украины выгоняют монахов из Киево-Печерской лавры
19:55
«Забирают последнее!»: в день свадьбы подруга Киркорова задумалась о брачном договоре

Сейчас читают

Никас Сафронов рассказал об умершем от отравления паленой водкой брате
Названы дата и место прощания с Владимиром Головановым
Пашу раскрыл секрет выбора имени для их с Ханной дочери
«Еще минут 40 плакала»: Алексей Романоф о премьере Лолиты с песней «Раневская»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео