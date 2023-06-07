Разлетелась на части: «Газель» столкнулась с внедорожником в Петербурге
«Газель» столкнулась с внедорожником в Петербурге
Фото, видео: Петр Ковалев / ТАСС; 5-tv.ru
От удара части кузова, колеса и другие детали машины рассыпались по всей трассе.
«Газель» разлетелась на части в результате аварии на Кольцевой дороге Петербурга. Грузовой автомобиль столкнулся с внедорожником.
От удара части кузова, колеса и другие детали машины рассыпались по всей трассе. Иномарке тоже серьезно досталось — ее моторный отсек оказался искорежен до неузнаваемости.
Любопытно, что при таких повреждениях водители отделались лишь легкими травмами. Врачи оказали им помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
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