Разлетелась на части: «Газель» столкнулась с внедорожником в Петербурге

От удара части кузова, колеса и другие детали машины рассыпались по всей трассе.

«Газель» разлетелась на части в результате аварии на Кольцевой дороге Петербурга. Грузовой автомобиль столкнулся с внедорожником.

От удара части кузова, колеса и другие детали машины рассыпались по всей трассе. Иномарке тоже серьезно досталось — ее моторный отсек оказался искорежен до неузнаваемости.

Любопытно, что при таких повреждениях водители отделались лишь легкими травмами. Врачи оказали им помощь на месте, госпитализация не потребовалась.