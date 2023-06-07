Разлетелась на части: «Газель» столкнулась с внедорожником в Петербурге

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«Газель» столкнулась с внедорожником в Петербурге

Фото, видео: Петр Ковалев / ТАСС; 5-tv.ru

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От удара части кузова, колеса и другие детали машины рассыпались по всей трассе.

«Газель» разлетелась на части в результате аварии на Кольцевой дороге Петербурга. Грузовой автомобиль столкнулся с внедорожником.

От удара части кузова, колеса и другие детали машины рассыпались по всей трассе. Иномарке тоже серьезно досталось — ее моторный отсек оказался искорежен до неузнаваемости.

Любопытно, что при таких повреждениях водители отделались лишь легкими травмами. Врачи оказали им помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

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