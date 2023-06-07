Живопись и герои: как россияне относятся к «тематическому» ремонту подъездов

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Россияне начали массово и творчески ремонтировать свои подъезды

Фото, видео: 5-tv.ru

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Творческие инициативы порой вызывают неоднозначную реакцию.

Памятные места родного края, герои страны или живопись итальянских мастеров — эти и другие темы становятся источниками вдохновения для по-настоящему народных художников. Своими кистями одаренные жители многоквартирных домов украшают собственные подъезды.

И если в одних регионах это поддерживают и соседи, и местные власти, то в других творческие инициативы порой вызывают неоднозначную реакцию. Корреспондент «Известий» Елена Хмура все увидела и выслушала мнения.

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