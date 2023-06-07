Член Конгресса США назвала поддержку Вашингтона Украины «тупостью»

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин неоднократно критиковала американскую власть, при этом в выражениях совсем не стеснялась.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала желание Вашингтона поддерживать финансово и военной помощью киевский режим «тупостью». Свое мнение она высказала в Twitter.

«Я не буду голосовать за финансирование Украины и буду бороться против нее. Политики в Вашингтоне бьют в барабаны войны и требуют, чтобы американский народ заплатил за это. Вашингтон так туп, позволяя себе подобные вещи», — написала политик.

К слову, это не первое резкое высказывание Грин об американской власти. В частности, она часто критикует политиков за поддержку Киева. Так, в марте она предрекла рядовым американцам «небывалые трудности» из-за Украины. Кроме того, конгрессвумен заявляла, что прокси-война с Россией должна быть окончена, пока США не был нанесен непоправимый ущерб.

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