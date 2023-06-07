«Роскошное тело»: 58-летняя Безрукова покорила поклонников пляжным образом

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 58 0

Актриса Ирина Безрукова похвасталась фигурой в купальнике

«Роскошное тело»: 58-летняя Безрукова покорила поклонников пляжным образом

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитость призналась, что готовится к «отдыху на побережье».

Ирина Безрукова наглядно демонстрирует, что женщина и в зрелом возрасте может оставаться привлекательной. В соцсети 58-летняя актриса опубликовала фото в ярко-синем купальнике, подчеркнувшем ее стройную фигуру и длинные ноги. Знаменитость отметила, что готовится к пляжному сезону.

«Многие знают, что я люблю женственные и оригинальные наряды. Но мало кто знает, что при всем при этом я предпочитаю функциональные и ноские вещи. Мне в этой модели особенно нравятся длинные рукава, которые защищают плечи от солнечных ожогов и сам материал. Ткань — тонкая и невесомая, но устойчивая к ультрафиолету. К такому купальнику полагается роскошный отдых на побережье, но об этом расскажу попозже», — прокомментировала Безрукова новый образ.

Instagram* / irina_bezrukova_official

Подписчики пришли в восторг от красоты актрисы, назвав ее «восхитительной женщиной в роскошном купальнике».

«Красивые ноги, роскошное тело, как у 20-летней», — написал один из почитателей.

А ведь еще совсем недавно поклонники Безруковой сочувствовали ей и ужасались ее внешнему виду. В марте актриса опубликовала в личном блоге фото из больничной палаты, на котором предстала изможденной и постаревшей, с сединой в волосах, сухими потрескавшимися губами и кожей нездорового желтоватого цвета. Правда, Безрукова поспешила объяснить шокированным фанатам, что снялась в образе своей героини из фильма «Эскортница», для которого ей наложили возрастной грим.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Ирина Безрукова навсегда отказалась от алкоголя.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+12° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
81.25
-0.08 86.95
-0.08
Время применить самое сильное оружие: китайский совет дня на среду, 7 июн...

Последние новости

8:41
«Желудок горел»: отравившаяся сидром рассказала о сильных болях
8:30
Белковая диета: певица Тейлор Свифт случайно съела жука во время концерта
8:26
Видео: пассажир такси погиб в результате ДТП с автовышкой в Петербурге
8:17
Россия призвала ООН дать объективную оценку действиям Украины
8:07
«Роскошное тело»: 58-летняя Безрукова покорила поклонников пляжным образом
7:59
«Надежды оправдаются»: автоэксперт Хайцеэр о падении цен на китайские авто

Сейчас читают

Никас Сафронов рассказал об умершем от отравления паленой водкой брате
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
«Все может измениться»: политолог оценил шансы кандидатов на пост президента США
«Еще минут 40 плакала»: Алексей Романоф о премьере Лолиты с песней «Раневская»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео