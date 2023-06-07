Евгения Понасенкова* подозревают в избиении человека в центре Москвы

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 2 557 0

Пострадавший госпитализирован в больницу — у него диагностирована внутричерепная гематома и алкогольное опьянение.

Евгения Понасенкова* подозревают в избиении человека в центре Москвы

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Блогера, публициста и историка Евгения Понасенкова* подозревают в избиении мужчины в центре Москвы. По данным 5-tv.ru, пострадавший в реанимации.

Со слов самого Понасенкова*, он вместе со своим юристом гулял по Арбату, когда к ним подошел незнакомый пьяный мужчина лет 55 и начал оскорблять, в том числе непристойно выражаться.

Юрист Рамис Зарипов якобы оттолкнул пьяного незнакомца, тот споткнулся и упал на землю. После Понасенков* и его спутник ушли с месте происшествия. Блогер объяснил, что якобы торопился на интервью.

По данным 5-tv.ru, пострадавший госпитализирован в больницу — у него диагностирована внутричерепная гематома и алкогольное опьянение. Мужчина находится в реанимации.

Зарипов, который, согласно показаниям Понасенкова*, толкнул мужчину, отказался комментировать 5-tv.ru инцидент. Сам блогер звонки сбрасывает. Полиция начала проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как экс-звезда «Дома-2» прокомментировал драку со своим участием в центре Москвы.

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