Уголовное дело возбудили после ДТП с участием дочери Михаила Пореченкова и подростка

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 163 0

После аварии молодой человек впал в кому. Какое наказание грозит предполагаемой виновнице происшествия?

Уголовное дело возбудили после ДТП с участием дочери Михаила Пореченкова и подростка

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

В отношении дочери Михаила Пореченкова возбуждено уголовное дело. Как стало известно 5-tv.ru, 18-летняя Мария подозревается в нарушении правил дорожного движения.

Наследница известного актера попала в ДТП в Москве: двигаясь по дороге, она решила обогнать скутериста, однако тот, по предварительным данным, сделал неудачный маневр. В результате молодой человек был доставлен в больницу с многочисленными переломами и серьезной травмой головы. Позже выяснилось, что он впал в кому в реанимации.

Известно, что Мария Пореченкова имеет 24 нарушения ПДД за 2023 год.

Авария произошла в деревне Толстопальцево на западе Москвы. На своем «Мерседесе» 18-летняя Пореченкова пыталась обогнать 16-летнего скутериста и сбила его во время неосторожного маневра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что осужденный за смертельное ДТП Ефремов хотел заменить наказание.

+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
81.25
-0.08 86.95
-0.08
Время применить самое сильное оружие: китайский совет дня на среду, 7 июн...

Последние новости

14:57
«Царапалась»: Таня Терешина вырвала букет невесты на свадьбе Кати Гусевой
14:56
К госпитализированному Панфилову не пускают даже сына: где сейчас режиссер?
14:54
Захарова: Россия предпримет все усилия для выяснения обстоятельств по подрыву аммиакопровода
14:46
Гладков: ВСУ обстреляли город Шебекино из РСЗО «Град»
14:36
Попала точно в цель: молния спровоцировала крупный пожар на нефтебазе в США
14:33
При обстреле ВСУ Молочанска погиб один человек

Сейчас читают

Никас Сафронов рассказал об умершем от отравления паленой водкой брате
«Как квартира в Москве»: подруга Филиппа Киркорова вышла замуж
Ковер или плед: киноляп в фильме «Москва слезам не верит» не дает покоя россиянам
SHAMAN спел свой главный хит с почти сотней фанаток

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео