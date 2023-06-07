Спасались бегством: реки кипятка заполонили улицы Владивостока

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Магистральную трубу прорвало во Владивостоке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yevhen Kotenko; 5-tv.ru

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В некоторых районах потоки размыли грунт, и несколько автомобилей ушли под землю.

По улицам Владивостока хлынули реки кипятка — в городе прорвало магистральную трубу. Все вокруг заволокло облаками пара, а пешеходы были вынуждены спасаться бегством, чтобы не обвариться.

Кипятком залило пожарную часть, поплыли киоски «Союзпечати». В некоторых районах потоки размыли грунт, и несколько автомобилей ушли под землю. В итоге без горячей воды остались почти 150 многоквартирных домов, где проживают свыше 20 тысяч человек.

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